В Минске повреждена теплосеть
- 20.03.2025, 16:26
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Могут наблюдаться перебои в подаче тепла.
Сегодня около 14:00 обнаружено повреждение тепловой сети в районе улицы Шаранговича, 82, сообщает канал «Минскэнерго».
Без тепла энергетики стараются минчан не оставлять. В 30 домах сделаны максимально возможные переключения к резервным источникам.
Однако перебои в подаче тепла могут наблюдаться по следующим адресам:
ул. Панченко: 38, 40, 42, 44, 46
ул. Сухаревская: 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 61, 63, 65
Сейчас сотрудники филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» активно занимаются локализацией и устранением выявленного повреждения.