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ГАИ обвиняет своих коллег в запуске фейка

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  • 20.03.2025, 16:40
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ГАИ обвиняет своих коллег в запуске фейка

Информация о камерах, ловящих за отсутствие ТО, оказалась неправдивой.

12 марта ГАИ Гродненской области в своем инстаграме опубликовала громкую новость о том, что теперь любая камера на дороге может фиксировать отсутствие техосмотра у машины. После этого на станциях диагностики выстроились очереди из автовладельцев. Однако в результате эти данные оказались фейком, узнал портал Slutsk Gorod.

После того, как ГАИ напугала новыми возможностями видеокамер, белорусы выстроились в очереди на техосмотр

Сначала издание обратилось за комментарием по поводу этого к ГАИ Слуцка. Представители ведомства сообщили: им не доводили никакой информации, что обычные камеры видеонаблюдения сейчас фиксируют ТО.

Ситуацию окончательно разъяснили в пресс-службе УГАИ Мингорисполкома.

Там отметили, что информация о фиксации техосмотра обычными камерами, которая попала в сеть, оказалась ошибочной и затем без проверки была распространена многими интернет-ресурсами. По сути, это оказалось фейком.

Таким образом, обычные камеры видеонаблюдения и камеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности в автоматическом режиме не могут фиксировать это и другие нарушения, заключает издание.

Между тем, именно Гродненская ГАИ распространила эту информацию. «Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси сейчас параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля. Если его нет, делают автоматическое фото, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом», — говорилось в заявлении Гродненской ГАИ.

После того, как ГАИ напугало новыми камерами, белорусы выстроились в очереди на техосмотр.

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