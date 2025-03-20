Умер первый премьер-министр Украины
- 20.03.2025, 16:46
Витольду Фокину было 92 года.
В четверг, 20 марта, в возрасте 92 лет скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Об этом сообщила его внучка Мария Фокина.
Витольд Фокин был премьер-министром Украины с 24 ноября 1991 года по 1 октября 1992 года.
23 октября 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета Министров Украины.
Во времена премьерства Фокина страна находилась в остром экономическом кризисе. 8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.
После смерти Геннадия Бурбулиса 19 июня 2022 года Витольд Фокин остался последним живым подписантом соглашений.
С 1993 года он занял должность научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений, также был президентом Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с РФ, членом Высшего экономического Совета при Президенте Украины (1997−2001).
В 1999 году стал президентом, а затем Почетным президентом Луганского землячества в Киеве.