Умер первый премьер-министр Украины 20.03.2025, 16:46

Витольд Фокин

Витольду Фокину было 92 года.

В четверг, 20 марта, в возрасте 92 лет скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Об этом сообщила его внучка Мария Фокина.

Витольд Фокин был премьер-министром Украины с 24 ноября 1991 года по 1 октября 1992 года.

23 октября 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета Министров Украины.

Во времена премьерства Фокина страна находилась в остром экономическом кризисе. 8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.

После смерти Геннадия Бурбулиса 19 июня 2022 года Витольд Фокин остался последним живым подписантом соглашений.

С 1993 года он занял должность научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений, также был президентом Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с РФ, членом Высшего экономического Совета при Президенте Украины (1997−2001).

В 1999 году стал президентом, а затем Почетным президентом Луганского землячества в Киеве.

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