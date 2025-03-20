«В подъезде невозможно дышать из-за дыма, а соседу хоть бы хны» 20.03.2025, 16:50

Минчане борются с курильщиками.

«Беспокоит невыносимый запах табачного дыма в подъезде от курящего соседа. Просьбы прекратить курить в подъезде он игнорирует, а мне неприятно вдыхать дым. К тому же я часто хожу на прогулку с маленьким ребенком, ему это еще более вредно. Что делать?» — переживает минчанка.

Что делать в такой ситуации? Не идти же с ним в рукопашную? Участковый инспектор милиции Партизанского РУВД Артем Александров отмечает, что курить в общественных местах и местах общего пользования многоквартирных домов запрещено.

— Нельзя курить на рабочих местах, в помещениях больниц, санаториев и спорткомплексов, колледжей и университетов, театров и дворцов культуры. В этот список также включены детские площадки и места массового отдыха, а также все виды общественного транспорта. Кстати, это же касается и салона авто, если в нем находятся дети до 14 лет. Не стоит забывать об остановках, подземных переходах и вокзалах.

А если вы в очередной раз заметите соседа с сигаретой на лестничной клетке, хорошим решением будет сфотографировать или записать на видео противоправное поведение гражданина и сообщить об этом участковому.

Сотрудник правоохранительных органов проведет с курильщиком профилактическую беседу и разъяснит, почему курение в подъездах запрещено, — добавил участковый.

Он также уточнил, что согласно ст. 19.9 КоАП курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами запрещены, влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

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