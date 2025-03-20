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Кая Каллас поддержала предложение Трампа о передаче Украине дополнительных систем ПВО

  • 20.03.2025, 16:51
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Кая Каллас поддержала предложение Трампа о передаче Украине дополнительных систем ПВО
Кая Каллас

Она сделала заявление перед саммитом глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала заявление президента США Дональда Трампа о помощи Украине в приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны, особенно в Европе, пишет Bild.

«Я приветствую заявление президента Трампа о том, что США будут искать дополнительные системы ПВО для Украины. Это имеет чрезвычайно важное значение», — заявила она перед саммитом глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Кроме того, Каллас выразила уверенность, что поддержка Украины со стороны Евросоюза будет усиливаться.

«Если посмотреть на заявления лидеров, то поддержка существует, и она должна выражаться в конкретных действиях — в цифрах, в реальной боеприпасах, которые нужны Украине», — отметила она.

Ранее Каллас сообщила, что представит на встрече глав государств ЕС предложение о поставке Киеву двух миллионов снарядов крупного калибра. Это предложение стало ответом на продолжающийся дефицит боеприпасов у Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что Германия остается одним из крупнейших союзников Украины.

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