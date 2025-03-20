Слабое место России 1 Александр Черненко

20.03.2025, 17:02

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Кремль терпит миллиардные убытки.

За последние сутки я прочитал десятки интерпретаций разговора американского президента Дональда Трампа с Путиным. Большинство аналитиков как на Западе, так и в Украине считают, что Путин абсолютно цинично затягивает мирные переговоры и фактически пытается их торпедировать. Большинство уверено, что даже уже принятые условия Путин собирается нарушать (это, кстати, продемонстрировали и обстрелы Украины сразу после переговоров). Совершенно с этим соглашаясь, все же хотел бы обратить внимание на еще один важный аспект. В ходе переговоров мы могли четко увидеть то, чего Путин действительно боится. Причем боится настолько, что хочет прекратить как можно скорее.

Масштабные удары СБУ по НПЗ России вынуждают российского диктатора соглашаться на прекращение атак по энергетике. То есть Путин в первую очередь просит не об отмене западных санкций. Ему важно прекратить санкции от СБУ. Почему? Потому что санкции СБУ очень успешны для Украины, а для РФ от них огромные прямые убытки. Каждый прилет – это от $50 до $100 млн стоимости нефти и оборудования.

Но еще более важны убытки косвенные – из-за сорванных контрактов и разорванных цепей поставок. Речь идет о миллиардах долларов. По оценкам экспертов-экономистов, у россиян значительно снизились поступления в бюджет от нефтегазовой сферы. И это очень чувствительная история для российского диктатора и его страны-бензоколонки.

Из этой истории можно сделать несколько выводов.

Первый. Можем констатировать, что удары дронов СБУ по НПЗ – это один из факторов, которые позволяют Украине в новых геополитических условиях отстаивать свои интересы с позиции силы и свидетельствуют о субъектности нашей страны. То есть ударами по НПЗ служба усилила переговорные позиции Украины – это один из факторов, заставляющих врага идти на уступки.

И второй. Россиян к переговорам можно принудить только силой. Помню, до выборов в команде Дональда Трампа часто говорили о так называемом мире через силу. И по переговорам Трампа и Путина видно, что последнего заставляют идти на уступки как раз там, где он эту силу чувствует. Надеюсь, что на эту особенность российского диктатора в Вашингтоне обратят как можно больше внимания.

Александр Черненко, «Цензор.нет»

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