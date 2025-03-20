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В Минске мужчина ходил по подъезду и дергал дверные ручки

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  • 20.03.2025, 17:15
  • 2,784
В Минске мужчина ходил по подъезду и дергал дверные ручки

Видео с «Минск-Мир».

Что происходит по ночам в новостройках? Это ведомо только камерам видеонаблюдения. Поход за чужим добром на днях организовал себе 35-летний минчанин. Мужчина приехал в чужой район (похоже, это был «Минск-Мир») и стал дергать двери квартир. Одна из них неожиданно поддалась.

Мужчина воспользовался нечаянной радостью и проник в высотку. На девятом этаже все вдруг стало как в тумане: на лестнице обнаружился горный велосипед. Ничем не пристегнутый и не примотанный. Минчанин поспешил прикарманить найденное. Оказавшись на улице, он сел на велосипед и укатил в неизвестные дали.

Впрочем, сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД нашли любителя чужих велосипедов очень скоро. «Оперативники установили и задержали подозреваемого, когда он еще не успел избавиться от похищенного. Велосипед стоимостью около 750 рублей будет возвращен хозяину», — уточняют в «Милиции Минска».

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