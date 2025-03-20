Politico: Украина получила потенциальный козырь в войне 1 20.03.2025, 17:18

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Киев входит в «избранный клуб».

Попытка Дональда Трампа уговорить диктатора Владимира Путина на режим прекращения огня провалилась, но Кремль, похоже, заинтересован, чтобы приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру — в то время, когда Киев запустил свою новую ракету.

Об этом в четверг, 20 марта, пишет Politico, называя крылатую ракету «Длинный Нептун» потенциальным козырем Украины.

Украина успешно испытала свою первую крылатую ракету большой дальности, поразив нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Как отмечает автор издания, завод в Туапсе расположен примерно в 1000 километрах от подконтрольной Украине территории и удар привел к пожару, который тушили три дня.

Атака на НПЗ увеличивает опасность для российской нефтяной промышленности — ключевой экспортной отрасли, благодаря которому экономика РФ все еще держится на плаву, констатирует Politico. Украина атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и насосные стации с помощью беспилотников, выведя из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

«По сути, Путин тихо подтвердил Трампу, насколько сильно наши глубокие удары наносят ущерб российскому энергетическому сектору. Это наш козырь», — цитирует издание народного депутата Украины Романа Лозинского.

Крылатые ракеты более эффективны, чем БпЛА, которые были оружием Украины для дальних ударов по России, но это не чудо-оружие, отмечает Politico.

Так, по словам старшего аналитика благотворительного фонда «Повернись Живим» Николая Белескова, сами по себе эти крылатые ракеты не смогут изменить ход войны. Даже в том случае, если их будет в разы больше. Однако, подчеркнул эксперт, это не значит, что Украине не должна развивать ударный потенциал.

«Ракеты плюс беспилотники будут осуществлять комбинированные удары» — говорит Белесков.

«Длинный Нептун» вводит Киев в очень избранный клуб производителей крылатых ракет, подчеркивает Politico.

«Это оружие с дальностью полета более 500 километров, которая несет мощные боеголовки, способные нанести значительный ущерб цели», — подчеркивают в издании.

Однако «Нептун» — это не единственное подобное оружие. Недавно президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал украинский турбореактивный беспилотник Пекло с дальностью полета 700 километров.

В Politico также напомнили, что «Нептун» сначала был разработан как крылатая ракета класса берег-корабль со 150-килограмовой боеголовкой и дальностью полета до 300 километров. Вскоре после полномасштабного вторжения России Украина атаковала «Нептуном» Черноморский флот РФ, отправив на дно крейсер «Москва».

Украина работала над тем, чтобы «Нептун» был пригоден для наземных атак и чтобы ракета могла лететь дальше. Результатом этого и стал «Длинный Нептун». В последни месяцы его использовали для атак по вражеским целям вблизи границы с Украиной, а атака на НПЗ в Туапсе стала самым дальним ударом «Нептуна», констатировали в Politico.

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