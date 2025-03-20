Моторикша будущего: в Японии создали необычный трехместный электробайк с крышей
- 20.03.2025, 17:32
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У него запас хода до 120 километров.
Японский стартап Vivel презентовал свою дебютную модель Trike. Оригинальный трехколесный электромотоцикл поступает в продажу по цене от 590 000 до 800 000 иен ($4000 — 5400). Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.
Новый Vivel Trike — современная электрическая версия моторикши или тук-тука. Кстати, недавно аналогичный электробайк показала Hyundai.
В Vivel Trike нет дверей, однако предусмотрена крыша, лобовое и заднее стекло. Трехколесный электробайк достигает 2,26 м в длину и весит всего 285 кг, а грузоподъемность составляет 200 кг.
Салон Vivel Trike рассчитан на трех человек, причем водитель сидит спереди, а двое пассажиров — на небольшом диване сзади. Также имеется компактный бокс-багажник. Электробайк получил цифровой щиток приборов.