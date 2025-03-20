Команды Украины и США встретятся 24 марта
- 20.03.2025, 17:37
Встреча пройдет в Саудовской Аравии.
Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира.
Об этом в четверг, 20 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Норвегии.
«На встрече в понедельник в Саудовской Аравии… будут технические команды, я так понимаю, структура такая: будет встреча Украины с Америкой, а потом — Америки с Россией, или будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику», — отметил украинский президент.
Ранее 19 марта Зеленский сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
15 марта президент Украины Владимир Зеленский распорядился сформировать делегацию для сотрудничества с международными партнерами с целью организации переговорного процесса по достижению справедливого мира.