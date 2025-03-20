Во сколько белорусам обойдется путешествие на море в этом сезоне
- 20.03.2025, 17:47
Рассказала турагент.
«В Беларуси начали продавать авиатуры в Болгарию. Во сколько обойдется путешествие?» - спросила у «АиФ» брестчанин.
«Действительно, из Беларуси на данный момент доступны авиатуры в Болгарию, однако прямых рейсов нет, – утверждает турагент Владислав Карпович. – Сейчас из Минска в Болгарию регулярными рейсами можно полететь только с пересадкой в Стамбуле. По времени перелёт в одну сторону займёт около 13 часов, а стоимость такого тура в самый простой трёхзвездочный отель с трансфером до отеля, завтраками и страховкой составит примерно 1970 евро (6800 руб.) на двоих на 9 ночей, плюс возможны доплаты за регулярный рейс. Также в Болгарию есть прямые рейсы из Вильнюса и Каунаса (Литва), Варшавы.
Дополнительно в Болгарию нужна шенгенская виза. Её можно оформить самостоятельно через визовый центр Болгарии в Минске за 60 евро (209 руб.), детям до 12 лет – 25 евро (87 руб.)».