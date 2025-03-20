Военные самолеты России вошли в зону ПВО Южной Кореи 20.03.2025, 17:54

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Атташе вызван для пояснений.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало атташе по вопросам обороны России в Сеуле, чтобы выразить протест в связи с тем, что российские военные самолеты в восьмой раз за 10 дней вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Сеула (KADIZ) без предварительного уведомления.

Об этом в четверг, 20 марта, сообщает агентство Yonhap.

Ранее в тот же день несколько российских военных самолетов вошли в зону KADIZ над Восточным морем, пролетев на расстоянии 20 километров от воздушного пространства Южной Кореи и не отвечая на попытки Сеула выйти на связь.

В ответ южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители, сообщает министерство.

Министерство заявило, что вызвало полковника Николая Марченко, военного атташе при посольстве России в Сеуле, чтобы выразить протест против этого шага и призвать к превентивным мерам.

Зона ПВО не является территориальным воздушным пространством, но она разграничена, чтобы призвать иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы предотвратить случайные столкновения.

Последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как в прошлую субботу несколько российских военных самолетов вошли в зону KADIZ во время проведения воздушных учений, согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов.

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