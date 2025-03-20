Крупный региональный застройщик уходит в банкротство 20.03.2025, 18:09

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Компания построила несколько региональных торговых центров.

Экономический суд Могилевской области возбудил дело о несостоятельности крупного могилевского застройщика — компании «АрхСтройКомплекс». Компания построила несколько региональных торговых центров, а также участвовала в восьми инвестиционных проекта по договорам с Республикой Беларусь. Информация об этом есть в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Компания «АрхСтройКомплекс» была создана в Могилеве в середине октября 2009 года. Ее основные виды деятельности — общее строительство зданий, деятельность грузового транспорта, монтаж, установка промышленных машин и оборудования и т. д. На рынке она известна как проектировщик и застройщик зданий общественного и промышленного назначения.

Среди проектов компании — медицинский центр в Могилеве, торговый центр в этом же городе на ул. Фатина, многофункциональные торговые центры «Авеню», «Арбат».

Также компания «АрхСтройКомплекс» выступала в качестве проектировщика или генерального подрядчика в восьми инвестиционных проектах с Республикой Беларусь. Например, с ноября 2014 года компания участвовала в строительстве электростанции, которая работает на возобновляемых источниках энергии в Быхове. Заявленный объем инвестиций в проект — 175 млн рублей.

Примечательно, что по состоянию на 1 февраля в электростанцию вложили уже 178,2 млн рублей, а ее готовность оценивается в 71,5%. При этом первую очередь проекта — электростанцию на 9,9 МВт, работающую на энергии древесного топлива и других видов биомассы, — ввели в эксплуатацию в конце ноября 2024 года. Вторая же очередь проекта была перепрофилирована под производство травяных гранул. Предполагалось, что вместо нее построят линию по производству топливных гранул.

Также компания разрабатывала проект туристического комплекса, который расположен вокруг Чигиринского водохранилища. Его строили также в рамках инвестиционного договора с Республикой Беларусь.

Компания «АрхСтройКомплекс» сама подала в Экономический суд заявление о своей несостоятельности, так как на ее счетах отсутствуют денежные средства, а также нет возможности закупить сырье и материалы для продолжения своей деятельности.

Так, у предприятия есть имущество стоимостью 52 854 708 рублей, в том числе основные средства на сумму 45,6 тыс. рублей, дебиторская задолженность на более чем 31,7 млн рублей и т. д. При этом общий размер кредиторской задолженности компании составляет более 45,7 млн рублей. А размер обязательств, срок исполнения которых еще не наступил, составляет более 3,7 млн рублей. На компанию работают 79 человек.

Примечательно, что компания разработала и согласовала с администрацией Ленинского района Могилева план своей санации. В итоге Экономический суд Могилева возбудил производство по делу о несостоятельности «АрхСтройКомплекса» и ввел в отношении предприятия защитный период.

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