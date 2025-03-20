Россия могла вывезти свою военную технику из Сирии
- 20.03.2025, 18:20
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Ее якобы перебросили в Украину.
После падения режима Башара Асада Россия могла перебросить свою военную технику в Украину.
Об этом в четверг, 20 марта, пишет The Moscow Times.
Как сообщается, британские ВМС и Королевский флот на этой неделе зафиксировали перемещение российских военных и грузовых кораблей через Ла-Манш.
Этот конвой может завершать эвакуацию техники с военно-морской базы России в сирийском порту Тартус и одновременно перевозить вооружение, предназначенное для фронта в Украине, сообщает издание со ссылкой на британских OSINT-наблюдателей (UK Forces Tracker и Navylookout).
Сирийский конвой также сопровождало десантное судно Александр Шабалин. В качестве грузового корабля использовалось судно Maia-1 — 138-метровый корабль, попавший под санкции за перевозку артиллерийских снарядов из КНДР, отмечается в публикации.
Maia-1 следовала позади кораблей Sparta IV и Сияние Севера. Все они, по данным западных разведок, могли перевозить военное оборудование из Сирии.
Конвой стал одной из крупнейших групп российских судов, зафиксированных в территориальных водах Великобритании и Франции с начала войны РФ против Украины. Вывоз оружия с базы в Тартусе начался после смены власти в Сирии в декабре 2024 года и свержения режима Башара Асада, напоминают журналисты. Новый лидер Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани сигнализирует о готовности сохранить российскую базу в обмен на экономическую поддержку.
Москва ведет переговоры с новым сирийским руководством о пересмотре соглашения о статусе войск.