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Белорус нашел 200-летнюю монету

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  • 20.03.2025, 18:24
  • 4,064
Белорус нашел 200-летнюю монету

Он сразу стал узнавать, можно ли на ней разбогатеть.

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель и прислал фотографии старинной монеты, которой уже более 200 лет. Он хотел бы узнать, сколько она может стоить сейчас и какую историческую ценность представляет.

На фото изображена медная монета номиналом 5 копеек 1796 года, выпущенная во времена правления императора Павла I. На одной стороне монеты изображен двуглавый орел — символ Российской империи, держащий скипетр и державу. Под ним можно увидеть буквы «А» и «М», которые указывают на монетный двор — в данном случае это Аннинский монетный двор. На оборотной стороне находится вензель императора Павла I и год выпуска — 1796.

Такие монеты чеканились из меди и использовались в повседневных расчетах в Российской империи. В конце XVIII века 5 копеек были значительной суммой.

Сколько монета может стоить сейчас?

Чтобы узнать реальную стоимость монеты, журналисты обратились к нумизмату. Эксперт отметил, что ее состояние оставляет желать лучшего: по всей поверхности видны сколы и вмятины, а также присутствует непонятная зеленая крошка — возможно, следы окисления.

— Согласно международной системе оценки состояния монет, эта относится к категории VF (Very Fine) — «очень хорошее», но далеко не идеальное. Это означает, что детали изображения стерты, но основные элементы все еще различимы. С учетом всех нюансов ориентировочная стоимость данной монеты составляет 30–50 белорусских рублей.

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