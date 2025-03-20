Белорус нашел 200-летнюю монету

Белорус нашел 200-летнюю монету7
- 20.03.2025, 18:24
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Он сразу стал узнавать, можно ли на ней разбогатеть.
В редакцию «Онлайнера» обратился читатель и прислал фотографии старинной монеты, которой уже более 200 лет. Он хотел бы узнать, сколько она может стоить сейчас и какую историческую ценность представляет.
На фото изображена медная монета номиналом 5 копеек 1796 года, выпущенная во времена правления императора Павла I. На одной стороне монеты изображен двуглавый орел — символ Российской империи, держащий скипетр и державу. Под ним можно увидеть буквы «А» и «М», которые указывают на монетный двор — в данном случае это Аннинский монетный двор. На оборотной стороне находится вензель императора Павла I и год выпуска — 1796.
Такие монеты чеканились из меди и использовались в повседневных расчетах в Российской империи. В конце XVIII века 5 копеек были значительной суммой.
Сколько монета может стоить сейчас?
Чтобы узнать реальную стоимость монеты, журналисты обратились к нумизмату. Эксперт отметил, что ее состояние оставляет желать лучшего: по всей поверхности видны сколы и вмятины, а также присутствует непонятная зеленая крошка — возможно, следы окисления.
— Согласно международной системе оценки состояния монет, эта относится к категории VF (Very Fine) — «очень хорошее», но далеко не идеальное. Это означает, что детали изображения стерты, но основные элементы все еще различимы. С учетом всех нюансов ориентировочная стоимость данной монеты составляет 30–50 белорусских рублей.