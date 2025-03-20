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«Не нужно ждать мира»: Путин провел закрытую встречу с бизнесом

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  • 20.03.2025, 18:32
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«Не нужно ждать мира»: Путин провел закрытую встречу с бизнесом

Глава Кремля призвал олигархов «не быть наивными».

Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом «дал понять» российскому бизнесу, что не нужно ждать быстрого заключения мирного соглашения в войне с Украиной. Об этом сообщает Faridaily со ссылкой на три источника.

Путин говорил с бизнесменами на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в день созвона с Трампом.

«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — заявил Faridaily один из участников встречи.

Другой собеседник издания, также присутствовавшего на встрече, заявил, что Путин считает, что США и Запад «все равно придумают, как на нас давить, даже если санкции снимут».

Как и в публичной части съезда, Путин призвал бизнесменов не радоваться раньше времени и «не рассчитывать, что санкции снимут завтра» и все будет, как прежде, рассказал источник, знающий о содержании разговора от других участников съезда. Это подтвердил и участник встречи.

Издание отмечает, что его собеседники после общения с Путиным сделали вывод, что «процесс переговоров будет сложным и небыстрым, несмотря на оптимистичные публичные заявления американской стороны».

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