Большинство жителей девяти стран Европы считает Трампа врагом

Большинство жителей девяти стран Европы считает Трампа врагом2
- 20.03.2025, 18:55
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Европейцы негативно относятся и к Илону Маску.
Более половины европейцев из восьми крупнейших государств Европейского Союза, а также из Дании считают президента США Дональда Трампа «врагом Европы».
Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает «Европейская правда».
В опросе, направленном на измерение отношения европейских граждан к трансатлантическим отношениям и вопросам безопасности, 51% назвали Трампа врагом ЕС.
63% респондентов говорят, что избрание Трампа «делает мир менее безопасным».
Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США «уважает демократические принципы», тогда как 43% говорят, что он «имеет авторитарные тенденции», а 39% – что он «действует как диктатор».
В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.
Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.