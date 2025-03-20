Большинство жителей девяти стран Европы считает Трампа врагом 2 20.03.2025, 18:55

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Дональд Трамп

Европейцы негативно относятся и к Илону Маску.

Более половины европейцев из восьми крупнейших государств Европейского Союза, а также из Дании считают президента США Дональда Трампа «врагом Европы».

Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает «Европейская правда».

В опросе, направленном на измерение отношения европейских граждан к трансатлантическим отношениям и вопросам безопасности, 51% назвали Трампа врагом ЕС.

63% респондентов говорят, что избрание Трампа «делает мир менее безопасным».

Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США «уважает демократические принципы», тогда как 43% говорят, что он «имеет авторитарные тенденции», а 39% – что он «действует как диктатор».

В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.

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