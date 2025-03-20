Большинство украинцев против выполнения условий Путина ради прекращения войны 20.03.2025, 19:22

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Опрос.

Абсолютное большинство украинцев не соглашается с условиями, которые предлагает Путин якобы для окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 февраля по 6 марта нынешнего года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий, и в городе Киеве.

Об этом 20 марта, в четверг, Центр Разумкова сообщает на своем сайте.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Во время опроса респондентам задавался вопрос, стоит ли Украине ради прекращения Россией войны соглашаться на выполнение определенных условий, выдвинутых В. Путиным.

Только 8% опрошенных (6% в Западном и Центральном регионах, 10% в Восточном и 14% в Южном регионах) согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (со всей территории этих областей в пределах их административных границ). Не согласны на выполнение этого условия 78% респондентов.

5% опрошенных (2% в Западном, 3% в Центральном, 6% в Восточном и 15% в Южном регионах) согласились бы на то, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя как регионов России. Не согласны на выполнение этого условия 82% опрошенных.

7% опрошенных (2% в Западном, 8% в Центральном, 11% в Восточном и Южном регионах) согласились бы на то, чтобы все западные санкции против России были отменены. Не согласны на это 78% респондентов.

Несколько большая (22%) доля респондентов (8% в Западном, 26% в Центральном, 24,5% в Восточном и 33,5% в Южном регионах) готова ради прекращения войны согласиться на то, чтобы нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины. Однако большинство (56%) выступают против этого.

Готовность идти на такие уступки осталась практически неизменной по сравнению с июнем 2024 года.

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