Норвежская оружейная компания поможет Украине нарастить производство боеприпасов калибра 155 мм
- 20.03.2025, 19:13
Стороны подписали заявление о сотрудничестве.
Одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и норвежская компания Nammo подписали заявление о партнерстве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству боеприпасов калибром 155-мм.
Об этом в четверг, 20 марта, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Telegram.
По словам Сметанина, в 2024 году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов этого калибра.
«Отечественная оборонка должна увеличивать их производство. Сегодня в норвежском городе Рауфосс компания Nammo и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества», — заявил глава Минстратегпрома.
Сметанин добавил, что партнерство основывается на сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.
«Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов», — добавил он.
23 августа 2024 года стало известно, что правительство Норвегии разрешило передать Украине свои оборонные технологии. В частности, речь идет об артбоеприпасах калибра 155 мм.
Тогда сообщалось, что в Украине наладят производство артбоеприпасов калибра 155 мм, которые разработала норвежская оружейная компания Nammo.