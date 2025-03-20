Норвежская оружейная компания поможет Украине нарастить производство боеприпасов калибра 155 мм 20.03.2025, 19:13

Стороны подписали заявление о сотрудничестве.

Одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и норвежская компания Nammo подписали заявление о партнерстве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству боеприпасов калибром 155-мм.

Об этом в четверг, 20 марта, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Telegram.

По словам Сметанина, в 2024 году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов этого калибра.

«Отечественная оборонка должна увеличивать их производство. Сегодня в норвежском городе Рауфосс компания Nammo и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества», — заявил глава Минстратегпрома.

Сметанин добавил, что партнерство основывается на сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.

«Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов», — добавил он.

23 августа 2024 года стало известно, что правительство Норвегии разрешило передать Украине свои оборонные технологии. В частности, речь идет об артбоеприпасах калибра 155 мм.

Тогда сообщалось, что в Украине наладят производство артбоеприпасов калибра 155 мм, которые разработала норвежская оружейная компания Nammo.

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