закрыть
20 марта 2025, четверг, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Таиланде поддержали отмену полувекового алкогольного запрета

  • 20.03.2025, 19:15
В Таиланде поддержали отмену полувекового алкогольного запрета

Ожидается, что эта мера привлечет туристов.

Нижняя палата парламента Таиланда (палата представителей) проголосовала за отмену запрета на продажу алкоголя в послеобеденное время, который действовал в течение 53 лет. Ожидается, что эта мера, а также смягчение требований к рекламе алкоголя привлечет туристов и поддержит небольших производителей спиртного. Об этом пишет Bloomberg.

Запрет на продажу алкоголя до 11:00 и с 14:00 до 17:00 действует с 1972 года.

Следующий этап — одобрение закона сенатом.

Кроме того, правительство рассматривает возможность отмены других ограничений, таких как запрет на продажу алкоголя в буддийские священные дни и продажу онлайн. Закон также смягчает требования к рекламе. Сейчас в стране запрещена демонстрация названий или товарных знаков алкогольных напитков или использование изображений таких продуктов в рекламных целях.

Таиланд является крупным туристическим направлением и предпринимает ряд шагов для повышения своей привлекательности: к примеру, страна планирует легализовать казино.

С предложением снять алкогольные запреты к властями страны ранее обратились представители туристической индустрии и рестораторы — они настаивали, что их затраты растут, а потребительские расходы туристов и жителей страны падают.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров