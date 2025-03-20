В Таиланде поддержали отмену полувекового алкогольного запрета 20.03.2025, 19:15

Ожидается, что эта мера привлечет туристов.

Нижняя палата парламента Таиланда (палата представителей) проголосовала за отмену запрета на продажу алкоголя в послеобеденное время, который действовал в течение 53 лет. Ожидается, что эта мера, а также смягчение требований к рекламе алкоголя привлечет туристов и поддержит небольших производителей спиртного. Об этом пишет Bloomberg.

Запрет на продажу алкоголя до 11:00 и с 14:00 до 17:00 действует с 1972 года.

Следующий этап — одобрение закона сенатом.

Кроме того, правительство рассматривает возможность отмены других ограничений, таких как запрет на продажу алкоголя в буддийские священные дни и продажу онлайн. Закон также смягчает требования к рекламе. Сейчас в стране запрещена демонстрация названий или товарных знаков алкогольных напитков или использование изображений таких продуктов в рекламных целях.

Таиланд является крупным туристическим направлением и предпринимает ряд шагов для повышения своей привлекательности: к примеру, страна планирует легализовать казино.

С предложением снять алкогольные запреты к властями страны ранее обратились представители туристической индустрии и рестораторы — они настаивали, что их затраты растут, а потребительские расходы туристов и жителей страны падают.

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