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DW: В ЕС отказались от конфискации замороженных активов РФ

  • 20.03.2025, 19:49
DW: В ЕС отказались от конфискации замороженных активов РФ

Еврочиновники заявили, что активы должны «оставаться обездвиженными».

Европейский союз отказался от конфискации замороженных активов РФ, следует из заявления, опубликованного на сайте Европейского совета по итогам саммита, который состоялся 20 марта в Брюсселе.

«Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной», — объясняют в тексте.

Еврочиновники отмечают, что официальный Брюссель «готов усилить давление» на Россию, в частности путем введения дальнейших санкций и усиления контроля за выполнением — «чтобы ослабить ее способность продолжать вести агрессивную войну».

«Европейский Союз и его государства-члены будут способствовать мирному процессу и помогут обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, что отвечает интересам как Украины, так и Европы в целом», — резюмируется в документе.

Как пишет DW, несколько стран ЕС выступали против конфискации более 200 млрд евро российских активов. В качестве аргументов они приводили законодательство ЕС, опасность прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимость помогать Украине, используя проценты от этих средств, а также тот факт, что активы являются «рычагом влияния» на переговорах с Россией.

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