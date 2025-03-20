DW: В ЕС отказались от конфискации замороженных активов РФ 20.03.2025, 19:49

Еврочиновники заявили, что активы должны «оставаться обездвиженными».

Европейский союз отказался от конфискации замороженных активов РФ, следует из заявления, опубликованного на сайте Европейского совета по итогам саммита, который состоялся 20 марта в Брюсселе.

«Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной», — объясняют в тексте.

Еврочиновники отмечают, что официальный Брюссель «готов усилить давление» на Россию, в частности путем введения дальнейших санкций и усиления контроля за выполнением — «чтобы ослабить ее способность продолжать вести агрессивную войну».

«Европейский Союз и его государства-члены будут способствовать мирному процессу и помогут обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, что отвечает интересам как Украины, так и Европы в целом», — резюмируется в документе.

Как пишет DW, несколько стран ЕС выступали против конфискации более 200 млрд евро российских активов. В качестве аргументов они приводили законодательство ЕС, опасность прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимость помогать Украине, используя проценты от этих средств, а также тот факт, что активы являются «рычагом влияния» на переговорах с Россией.

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