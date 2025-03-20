DW: В ЕС отказались от конфискации замороженных активов РФ
- 20.03.2025, 19:49
Еврочиновники заявили, что активы должны «оставаться обездвиженными».
Европейский союз отказался от конфискации замороженных активов РФ, следует из заявления, опубликованного на сайте Европейского совета по итогам саммита, который состоялся 20 марта в Брюсселе.
«Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной», — объясняют в тексте.
Еврочиновники отмечают, что официальный Брюссель «готов усилить давление» на Россию, в частности путем введения дальнейших санкций и усиления контроля за выполнением — «чтобы ослабить ее способность продолжать вести агрессивную войну».
«Европейский Союз и его государства-члены будут способствовать мирному процессу и помогут обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, что отвечает интересам как Украины, так и Европы в целом», — резюмируется в документе.
Как пишет DW, несколько стран ЕС выступали против конфискации более 200 млрд евро российских активов. В качестве аргументов они приводили законодательство ЕС, опасность прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимость помогать Украине, используя проценты от этих средств, а также тот факт, что активы являются «рычагом влияния» на переговорах с Россией.