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Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина

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  • 20.03.2025, 19:57
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Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина
Кирсти Ковентри

МОК возглавила двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Президент избирается на 8 лет. Ковентри сменила на этому посту немца Томас Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.

«Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли», — сказала Ковентри и поблагодарила других кандидатов на пост.

Ковентри 41 год. Она победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

Ковентри избрали членом МОК в качестве члена комиссии спортсменов (2013 — 2021 годы), с 2023-го стала членом исполкома организации.

Другими кандидатами были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

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