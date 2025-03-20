Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина 4 20.03.2025, 19:57

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Кирсти Ковентри

МОК возглавила двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Президент избирается на 8 лет. Ковентри сменила на этому посту немца Томас Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.

«Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли», — сказала Ковентри и поблагодарила других кандидатов на пост.

Ковентри 41 год. Она победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

Ковентри избрали членом МОК в качестве члена комиссии спортсменов (2013 — 2021 годы), с 2023-го стала членом исполкома организации.

Другими кандидатами были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

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