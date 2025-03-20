Зеленский: Крым – украинский полуостров, и с этим никто ничего не сделает

Зеленский: Крым – украинский полуостров, и с этим никто ничего не сделает3
- 20.03.2025, 20:02
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Об этом президент Украины заявил Трампу.
Президент США Дональд Трамп не поднимал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос оккупированного Россией Крыма. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере 20 марта, ее транслировал Офис президента Украины.
Так он ответил на вопрос журналиста об информации, которую распространили СМИ, о том, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.
«Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Просто его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это», – отметил Зеленский.
По словам украинского президента, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Он отметил, что в Крыму вся логистика и поставки воды были связаны с материковой Украиной, поэтому, по его словам, без украинцев Крым умирает.
«Крым, прежде всего, – это уникальная природа. Это море, это туризм. Что самое главное для туризма? Это все вам скажут – туристы. В Крыму 11 лет нет туристов. Раньше в Крым летом приезжало 3 млн туристов, 2,8 млн – это украинцы. Они там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим никто ничего не сделает», – рассказал президент.