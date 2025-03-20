«Белавиа» объявила скидки на билеты в Грузию 1 20.03.2025, 20:42

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Акция продлится до 25 марта.

Авиакомпания «Белавиа» объявила о снижении цен на рейсы в Грузию. Акция продлится до 25 марта, билеты доступны по тарифу «Промо», но их количество ограничено.

Цены на перелет из Минска в одну сторону по этой акции следующие:

Кутаиси — от 410 рублей;

Тбилиси — от 414 рублей;

Батуми — от 414 рублей.

Путешествовать по этим билетам можно не очень долго — только до 26 мая. При этом, если пассажир комбинирует тарифы (например, туда «Промо», а назад — «Смарт»), то к билету применяются правила «Промо».

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