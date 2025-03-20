Bloomberg: В миротворческую миссию в Украине войдут авиация, флот и сухопутные войска союзников 20.03.2025, 20:58

Великобритания активизирует усилия по созданию международной коалиции.

Западные союзники начали переговоры с целью разработки детальных военных планов для миротворческих сил во главе с Англией и Францией, активизируя подготовку к потенциальному перемирию в Украине, несмотря на то, что диктатор РФ Владимир Путин отвергает полное прекращение огня.

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что Великобритания активизирует усилия по созданию международной коалиции, которая будет гарантировать безопасность Украины после завершения боевых действий. Речь идет о размещении европейских военных подразделений, а также о защите воздушного и морского пространства страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг примет участие во второй встрече министров обороны и командующих вооруженных сил европейских стран, где будут обсуждать детали миротворческой миссии.

По словам заместителя министра обороны Британии Люка Полларда, главная цель коалиции — создать «надежную силу», которая позволит Украине укреплять мир, восстанавливаться и усиливать свою обороноспособность.

Участие в коалиции готовы принять около 30 стран, в том числе Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Сейчас обсуждается вопрос размещения британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания, а также их сочетание с ресурсами, которые предлагают другие союзники.

По подсчетам британских военных экспертов, 120 европейских истребителей могут эффективно заменить более 10 000 военнослужащих на земле, закладывая основу для долгосрочных гарантий безопасности Украины.

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