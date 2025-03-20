Талибы освободили американца Джорджа Глезманна, похищенного в 2022 году 20.03.2025, 21:10

Джордж Глезманн (в центре) в аэропорту Кабула после освобождения

В переговорах о его судьбе участвовал Катар.

Правящее в Афганистане радикальное движение «Талибан» освободило гражданина США Джорджа Глезманна, который был похищен более двух лет назад во время путешествия по стране в качестве туриста.

В распространенном в четверг заявлении Госдепартамента США говорится, что освобождение Глезманна произошло в рамках сделки с администрацией американского президента Дональда Трампа. Договоренность, как отмечается, была достигнута при посредничестве переговорщиков из Катара.

Джордж Глезманн, механик компании Delta Airlines из Атланты, стал третьим американцем, которых талибы освободили с января этого года. Правительство США называло Глезманна «неправомерно задержанным». Сейчас он уже на пути домой, сообщил глава Госдепартамента Марко Рубио. Освобождение американца он назвал «позитивным и конструктивным шагом» и пообещал, что администрация Трампа продолжит работу по освобождению «несправедливо удерживаемых» граждан США по всему миру.

Талибы ранее назвали освобождение Глезманна, которому более 60 лет, частью усилий по «нормализации» отношений между Вашингтоном и Кабулом после спешного вывода из Афганистана войск США в 2021 году. Правительство вернувшихся тогда к власти в Афганистане талибов до сих пор не признают большинство стран. В ряде государств движение признано террористическим.

Освобождение 21 января из афганского заключения американцев Райана Корбетта и Уильяма Маккенти - в обмен на осужденного в США талиба Хан Мохаммеда — было согласовано также при посредничестве Катара в последние дни работы прежней американской администрации во главе с Джо Байденом.

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