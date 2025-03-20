Reuters: Администрация Трампа предложила реформу иностранной помощи 20.03.2025, 21:34

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USAID перезапустят?

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила предложение о пересмотре структуры того, как Вашингтон распределяет миллиарды долларов иностранной помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум.

В документе раздается призыв финансировать меньшее количество сфер, которые, по мнению авторов предложения, лучше отвечают геополитическим интересам США.

Предложение, с которым ознакомились журналисты Reuters, появилось во время усилий Трампа и миллиардера Илона Маска по сокращению федерального правительства, которое, по их словам, злоупотребляет деньгами налогоплательщиков для целей, не способствующих интересам США.

В материале говорится, что Трамп приказал приостановить на 90 дней всю внешнюю помощь США в первый день своего пребывания в должности. Приказы американского президента приостановили многие программы Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, поставив под угрозу доставку жизненно необходимого продовольствия и медицинской помощи.

Именно USAID была в значительной степени расформирована, большинство ее сотрудников отправлено в отпуск или уволено, а более 80% ее грантов прекращено.

В меморандуме утверждается, что нынешняя структура внешней помощи США слишком широка, слишком дорога и не смогла уменьшить зависимость некоторых стран от американской помощи. В документе отмечается, что финансирование должно распределяться с более узкой стратегической направленностью.

"Этот проект предлагает переосмысленную структуру международной помощи США и набор принципов работы, которые обещают ощутимую отдачу Америке, вместе с тем проектируя американскую мягкую силу, укрепляя нашу национальную безопасность и противодействуя глобальным конкурентам, включая Китай", – говорится в документе.

По словам собеседника Reuters, знакомого с документом, его должны направить на рассмотрение госсекретарю США Марко Рубио.

Хотя пока неясно, какая часть предложения будет принята, она представляет собой один из наиболее детальных анализов того, как администрация Трампа намерена реформировать USAID, организацию, основанную в 1961 году 35-м президентом США Джоном Кеннеди.

Среди прочего в меморандуме предлагается ликвидировать около двух десятков бюро USAID и переименовать ее в Агентство США по международной гуманитарной помощи.

Реорганизованный орган будет входить в состав Государственного департамента, а его мандат будет ограничиваться гуманитарной помощью, реагированием на стихийные бедствия, глобальным здравоохранением и продовольственной безопасностью.

Кроме того, предлагается, чтобы любые «политически ориентированные программы», например, содействие демократии, свобода вероисповедания и расширение прав и возможностей женщин, руководились непосредственно Государственным департаментом.

«Мы стремимся реализовать внешнеполитические цели президента Трампа и министра Рубио, будучи максимально инновационными, ловкими и сосредоточенными», – заявили в Госдепе, отвечая на вопрос о меморандуме.

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