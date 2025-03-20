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Премьер Норвегии: Утроение оборонной помощи Украине немедленно воплощается

  • 20.03.2025, 21:54
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Премьер Норвегии: Утроение оборонной помощи Украине немедленно воплощается
Йонас Гар Стере

Увеличение помощи Киеву норвежский парламент согласовал единодушно.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что единодушно согласованное парламентом утроение оборонной помощи Украине сейчас немедленно воплощается.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

«Утроение оборонной поддержки Норвегии для Украины, которое было единодушно согласовано парламентом, теперь немедленно воплощается в поддержке артиллерийских боеприпасов, мощностей беспилотников, а также на инвестиции в собственную промышленность Украины», - сказал.

Стере отметил, что партнерство между Украиной и Норвегией "развивается ежедневно".

«И вы можете рассчитывать на эту поддержку. Это право суверенной страны противостоять агрессии, и вы имеете нашу полную поддержку в этой борьбе», - добавил премьер.

Он подчеркнул, что Украина также «борется за ценности, которые очень важны для всех нас».

Также Стере отметил, что президент Зеленский проинформировал его о ситуации на фронте и потребности в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.

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