Минчане в соцсети жалуются на продавцов на Комаровке 3 20.03.2025, 22:11

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иллюстративное фото

Не продают фрукты поштучно и «подсовывают гниль».

Минчанка victoria_vedis пожаловалась в Threads, что продавцы на Комаровке отказались продавать ей бананы поштучно. Она хотела купить два зеленых фрукта, но продавщица сказала, что продает только целыми связками из 4 или 5 штук, пишет CityDog.

В комментариях другие минчане подтвердили: на рынке часто отказываются продавать небольшое количество товара. «Просишь взвесить килограмм на 16 рублей, а тебе говорят: „Я вам до 20 положу“», — возмущается alexa_guide_minsk.

Жалуются и на то, что покупателям не дают выбирать овощи и фрукты. «Продавец на Комаровке не разрешила выбрать помидоры. Сказала ей: пусть торгует дальше своим гнильем», — написала anastasia_bogdanovich89. А parlanchine рассказала, как ей однажды продали гнилую черешню: «На прилавке красиво, а в пакет насыпают из-под прилавка, чтобы не видно было».

«Я на Комаровке как-то покупала огурцы. Торгашка (именно так) стала накладывать их из дальнего ящика, отвернувшись от меня. Я говорю, мол, мешок не завязывайте, я посмотрю сначала на эти огурцы. Она фыркнула, начала выкладывать их обратно и накладывать другие, нормальные. Обошлось без скандала», — поделилась rita_mickiewicz.

Некоторые уже отказались ходить на этот рынок. «Я давно там ничего не покупаю. То бананы поштучно не продадут, то выбрать персики нельзя, и накидают гнилых», — написала lunika_knits.

Но есть и те, кто нашел «хорошую» альтернативу Комаровке. «Хожу в лоток возле дома, там замечательная женщина. Всегда дает выбрать лучшее или сама отбирает хорошее», — поделилась da.romashkina.

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