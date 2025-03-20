В белорусском хоккее прервалась гегемония «Металлурга» 20.03.2025, 22:39

Впервые с 2021 года будет новый чемпион.

Жлобинский клуб три года подряд не имел себе равных, но на этот раз завершил выступление уже в первом раунде плей-офф.

Судьба этой четвертьфинальной серии решалась в последнем седьмом матче. Он проходил на площадке в Гомеле, причем болельщикам хватило буквально часа после поступления билетов в продажу, чтобы гарантировать аншлаг на четверговом матче, пишет smartpress.by.

Яркого зрелища с обилием голов обладатели заветных квитков не увидели. Хотя местные зрители получили главное – победу родной команды, которая сумела обыграть фаворита – жлобинский «Металлург» и одержать победу в данном противостоянии целиком.

Гомель — Металлург — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – Кунишников, 28:35.

Итоговый счет серии — 4:3.

Таким образом, «Металлург» сложил чемпионские полномочия. В 2022-24 годах именно жлобинцы становились обладателем титиула.

Что касается «Гомеля», то он далее будет противостоять «Юности», которая стала лучшей командой по итогам регулярной части чемпионата.

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