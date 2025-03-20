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В Стамбуле проходит масштабный митинг оппозиции

  • 20.03.2025, 22:44
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В Стамбуле проходит масштабный митинг оппозиции

Турки вышли на улицы в поддержку задержанного мэра.

В Сарачане (район Стамбула, где расположено здание городской администрации) проходит масштабный митинг оппозиции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.

На митинге выступил мэр Анкары, представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мансур Яваш.

“Мы здесь, чтобы защитить права Экрема Имамоглу, чтобы Исмаил Саймаз мог заниматься журналистикой, чтобы права лейтенантов, которые называют себя солдатами Мустафы Кемаля, не нарушались», – заявил он.

Отметим, что обстановка в Турции накалилась после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Оппозиция считает задержание политически мотивированным и обвиняет действующее руководство Турции в попытке нейтрализовать наиболее сильного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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