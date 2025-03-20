Украинские нацгвардейцы разгромили штурмовые группы россиян на Купянском направлении 20.03.2025, 23:01

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Бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады «Скиф» НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. В результате были ранены пятеро оккупантов, еще один — уничтожен.

Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Как отмечается, недавно на Купянском направлении противник силами двух штурмовых групп по четыре военнослужащих пытался закрепиться вблизи одного из населенных пунктов для дальнейших штурмовых действий на позиции нацгвардейцев.

Вражеские группы были поражены огнем минометных и артиллерийских подразделений. В результате боя оккупанты понесли потери: пятеро ранены, один — уничтожен.

После отступления противника гвардейцы продолжили огневое поражение, ликвидируя остатки штурмовых групп.

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