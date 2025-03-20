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Ученые раскрыли секрет позитивного настроения

  • 20.03.2025, 23:05
Ученые раскрыли секрет позитивного настроения

Счастье требует умственных усилий.

Канадские ученые нашли самый легкий способ «прокачать» свое хорошее настроение. Как оказалось, постоянная гонка «за счастьем» в итоге, наоборот, истощает организм и бьет по здоровью.

Ведущие специалисты Университета Торонто во время исследований установили, что каждый человек, часто даже не осознавая этого, стремится к ощущению счастья. Эксперты отмечают, что чем больше человек пытается быть счастливым, тем хуже у него это получается.

Счастье требует значительных умственных усилий. Эта вечная гонка буквально истощает организм. В результате это приводит к быстрому переутомлению, снижает самоконтроль и провоцирует на опрометчивые поступки.

Ученые Университета Торонто выяснили, что секрет вечного позитива заключается в умении радоваться жизни «здесь и сейчас», воспринимать счастье как естественное состояние, не стремиться постоянно к «счастливому будущему», радоваться мелочам и просто наслаждаться жизнью.

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