закрыть
20 марта 2025, четверг, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами

  • 20.03.2025, 23:28
Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами
Арина Соболенко

Белоруска выбила болгарскую теннисистку Викторию Томову.

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 8 963 700.

В матче второго круга Соболенко (1) со счетом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.

Встреча Соболенко с Томовой продлилась 59 минут. В ее рамках Арина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Виктории два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Следующей соперницей Соболенко в Майами станет квалифаер румынка Елена-Габриэла Русе (102-я ракетка мира).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров