Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами
- 20.03.2025, 23:28
Белоруска выбила болгарскую теннисистку Викторию Томову.
Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 8 963 700.
В матче второго круга Соболенко (1) со счетом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.
Встреча Соболенко с Томовой продлилась 59 минут. В ее рамках Арина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Виктории два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Следующей соперницей Соболенко в Майами станет квалифаер румынка Елена-Габриэла Русе (102-я ракетка мира).