Келлог: США организуют непрямые переговоры между Украиной и РФ в Саудовской Аравии 2 20.03.2025, 23:38

Кит Келлог

США хотят узнать условия и позиции обеих стран.

Американские чиновники в понедельник, 24 марта, проведут отдельные встречи с украинскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Таким образом Вашингтон хочет организовать непрямые переговоры Украины и РФ.

Об этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

«На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах», - отметил Келлог.

По его словам, за один день американская сторона хочет узнать условия и позицию России и Украины в вопросе прекращения огня.

«По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде… Посмотрим, удастся ли нам достичь всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны», - добавил Келлог.

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