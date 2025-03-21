Bloomberg: В Париже состоится встреча лидеров по Украине и миру 21.03.2025, 5:44

На следующей неделе.

Лидеры стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

По их данным, Германия, Италия и Польша станут одними из участвующих стран – членов Евросоюза, а также ожидаются не входящие в блок государства, такие как Великобритания и Канада.

Европейские союзники Киева пытаются принять участие в переговорном процессе после того, как США начали прямые переговоры с Украиной и Россией. Ранее, 2 марта, Британия созвала саммит по обороне и безопасности, на котором, среди прочего, обсуждалось создание «коалиции желающих» для предоставления миротворческого контингента для Украины после войны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга, что на следующей неделе посетит Францию и проведет ряд встреч.

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