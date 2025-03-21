Горит «мостик», через который российский газ направлялся в Европу 3 21.03.2025, 8:06

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В РФ атакован важный объект.

Вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция «Суджа», расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России, оказалась под ударом, там поднялся масштабный пожар, кадры которого облетели сеть. По словам россиян, объект пострадал в результате ударов ВСУ, однако никаких подтверждений этому пока нет. «Фокус» собрал информацию об объекте и случившемся инциденте.

Около полуночи в Telegram-каналах и российских СМИ начали распространять новость об атаке по станции «Суджа», расположенной в Курской области. На кадрах видно, как на месте взрыва занялся масштабный пожар.

Российские каналы сообщили, что якобы украинская армия нанесла удары по станции, однако каким именно вооружением — не сообщается. Также российская сторона не предоставила никаких подтверждений относительно того, что именно ВСУ ударили по этому объекту.

Официальные российские каналы и местные власти пока не предоставляли комментариев относительно атаки по станции. Украинская сторона пока также официально не высказывалась относительно инцидента.

Через ГТС «Суджа» россияне транспортировали газ даже во время полномасштабной войны

В августе 2024 года издание BBC обнародовало большую публикацию, в которой говорилось о масштабах транзита российского газа через территорию Украины во время полномасштабной войны. Журналисты выяснили, что именно станция «Суджа» остается одним из ключевых игроков в этой сфере, ведь именно благодаря ей российский "Газпром" транспортирует свой газ в другие страны. Тогда объем транзита достигал 37,3 млн куб. м.

Вместе с тем, как выяснили журналисты, в РФ отмечали о том, что транзит газа происходит через другой пункт — в Сохранивке Ростовской области, через которую могли бы идти до 30 млн кубов газа ежедневно. Однако этот пункт, по состоянию на август 2024 года, в «Газпроме» не привлекали: причиной стала оккупация Луганской области. Поэтому россияне использовали именно ГТС «Суджу» для своих целей.

Также в издании обнародовали карту, на которой видно удаленность станции «Суджа» от украинской границы.

Информация о последствиях взрыва на ГТС «Суджа» уточняется.

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