Стармер готовит меры, которые не позволят Путину нарушить мирное соглашение по Украине 21.03.2025, 8:41

Кир Стармер

Британия и ее союзники переходят от политического импульса к военному.

Президент России Владимир Путин нарушит мирное соглашение с Украиной, если страна не будет защищена.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает BBC.

По словам главы британского правительства, любое соглашение о прекращении боевых действий между Россией и Украиной будет «длительным» только при условии, что будут «приняты меры безопасности».

«Договоренности по безопасности дадут понять России, что будут серьезные последствия, если она нарушит любое соглашение», - заявил Стармер после встречи высшего военного руководства в Лондоне.

Премьер также отметил, что Британия и ее союзники переходят от «политического импульса» к «военному планированию», которое, по его словам, «должно быть сделано сейчас», - до того, как соглашение будет заключено.

«Жизненно важно, чтобы мы проделали эту работу, потому что мы знаем одну вещь наверняка: соглашение, за которым ничего не стоит, - это то, что Путин нарушит. Мы знаем это, потому что это произошло раньше. Я абсолютно уверен, что это произойдет снова», - сказал глава правительства.

В Лондоне в объединенном штабе состоялось закрытое совещание руководителей военных ведомств 20 стран. Во время встречи присутствующие обсуждали предложения по размещению войск в Украине для обеспечения безопасности в рамках любого мирного соглашения с РФ.

По итогам встречи, Стармер заявил работникам СМИ, что переговоры в Лондоне были сосредоточены на том, как «сохранить небо, моря и границы Украины в безопасности».

Недавно Кир Стармер заявил о намерении сформировать т.н. «Коалицию желающих» под председательством Великобритании. Задачей ее участников станет организация механизмов для защиты мирного соглашения и обеспечения мира в Украине.

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