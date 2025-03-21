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Астронавтов NASA на Земле встретила стая дельфинов

  • 21.03.2025, 8:51
Астронавтов NASA на Земле встретила стая дельфинов

Они несколько минут плавали вокруг корабля.

Астронавтов NASA, которые вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на Международной космической станции, встретили дельфины.

Агентство опубликовало в X видео, на котором можно увидеть, как к месту приводнения капсулы Crew Dragon в Мексиканском заливе подплыла стая дельфинов. Камеры зафиксировали, как морские обитатели спокойно плавают вокруг нее:

«Стая любознательных дельфинов добавила дополнительного смысла в восстановлении экипажа Crew Dragon и его четырех исследователей».

В течение нескольких минут дельфины плавали вокруг необычного корабля, пока инженеры готовились поднять Dragon на борт баржи. В SpaceX сказали, что им ничего не угрожало.

«Здесь, на вашем экране, мы видим дельфинов, которые хотят поиграть с Dragon», - цитирует ведущую веб-трансляции и менеджера по инжинирингу систем качества Кейт Тайс Business Insider.

Возвращение Crew Dragon

18 марта космический корабль SpaceX Crew Dragon «Freedom» успешно вернулся на Землю, завершив миссию Crew-9. Капсула приводнилась в Мексиканском заливе вблизи побережья Таллахасси, Флорида, в 17:57 по восточному времени.

Экипаж состоял из астронавтов NASA Ника Хейга, Суниты Уильямс, Барри «Бутча» Уилмора и космонавта Роскосмоса Александра Горбунова.

Миссия, которая изначально планировалась на восемь дней, длилась девять месяцев из-за технических проблем.

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