закрыть
21 марта 2025, пятница, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes раскрыл секрет успешных ударов ВСУ по российским авиабазам

  • 21.03.2025, 8:56
  • 2,036
Forbes раскрыл секрет успешных ударов ВСУ по российским авиабазам

Как это стало возможным?

Атака беспилотников на аэродром Энгельс в России, уже третья за 10 недель, демонстрирует успешную украинскую стратегию по избежанию российских ударов – «легче предотвратить, чем отразить».

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, подобную стратегию использовали американцы в Ираке и Афганистане. Чтобы предотвратить засады с придорожными бомбами, они научились опережать проблему и выслеживать людей, которые изготавливали и распространяли бомбы.

"Они стремились оказаться «левее» атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят — отчасти из-за нехватки лучших американских и европейских ракет ПВО — украинцы также целятся «левее», - отмечает Акс.

В чем секрет успеха?

При этом Акс отмечает, что возможными такие упреждающие удары Украины делает полная неспособность российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших беспилотников.

«Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывчатую полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно пролетел над одной из важнейших баз российских ВВС», - отмечает он.

Реклама

Пробелы в российской и украинской ПВО — это нерассказанная история, стоящая за продолжающимися бомбардировками Россией украинских городов и рейдами украинских беспилотников, указывает эксперт.

Украина имеет всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, и не может с их помощью защитить все свои населенные пункты. Так что у нее нет выбора, кроме как нацеливаться на топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков, отмечает Акс, подчеркивая, что «налеты на авиабазы успешны лишь настолько, насколько безуспешна собственная российская ПВО».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров