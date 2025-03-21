Что сможет сделать Франция?4
- Андрей Никулин
- 21.03.2025, 9:09
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У Парижа Москва выигрывала войну только однажды.
Итак, постараемся представить, что действительно сможет сделать Франция и вроде бы формируемая ею «коалиция миротворцев» в Украине, какие войска разместить и где?
Прежде всего о составе коалиции, пока достаточно смутном - Париж, Лондон, балтийские столицы, возможно Польша, Германия, Турция, Австралия и кто-то из скандинавских стран.
Впрочем список можно считать открытым, в зависимости от успешности первого этапа многие из наблюдателей, которые пока согласны ограничиться тыловой и логистической поддержкой могут изменить свою позицию и нарастить усилия.
Теперь варианты действий на украинской территории:
Прежде всего предоставление технического персонала - ремонтники, техники, знакомые с обслуживанием западных моделей техники, существенная часть которой сейчас простаивает из-за невозможности ее обслуживать.
Подготовка военнослужащих ВСУ, как уже проходящих службу, так и свежемобилизованных. Причем здесь важнее даже не стрелковая подготовка или тактика общевойскового боя, а многочисленные «узкие», но требующие существенных навыков специальности - скажем овладение западными системами ПВО или инженерными системами.
Военные медики и военные госпитали.
Инженерные войска и помощь Киеву в оборудовании новых оборонительных позиций.
Размещение новых систем ПВО со своим обслуживающим персоналом, прикрытие объектов на Западной и Южной Украине от ракетных ударов.
Теперь менее вероятное, но возможное - размещение войск на границе с Беларусью и взятие этой границы под охрану, что позволит высвободить несколько десятков тысяч украинских военнослужащих.
Размещение авиации и создание «бесполетной зоны» на Западной Украине, что позволит как обеспечить логистические каналы и поставки из Европы, так и прикрыть с воздуха базы с уже переданной Киеву авиатехникой.
Формально ракеты будут сбиваться над территорией Украины и формально же к вмешательству в конфликт это отношения иметь не будет, что случится на деле - увидим.
Прямого участия в противостоянии западных стран пока не предполагается, но пассивное вовлечение, конечно, происходит. Пресловутые «красные линии» давно размыты и никто не может предсказать шаг, который может стать критическим.
Ну и появившимся в изобилии любителям поиронизировать на тему «французиков» стоит напомнить, что у Парижа Москва выигрывала войну только однажды. Когда находилась в составе мощной, почти общеевропейской антинаполеоновской коалиции. Тогда Россию поддерживали Лондон, Вена, Берлин, Стокгольм и множество других столиц, рангом поменьше - и «Битва народов» под Лейпцигом была названа не просто так.
Кто готов поддержать теперь?
Англичан, насколько помню, не удалось победить в войнах ни разу, впрочем и воевали с ними не так много.
Так что, возможно, стоит выдохнуть и, по крайней мере, задуматься о происходящем?
Андрей Никулин, «Телеграм»