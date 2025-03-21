Крупнейший аэропорт Британии закрыли из-за сильного пожара 1 21.03.2025, 9:31

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Воздушная гавань не будет работать до конца суток.

В Лондонском аэропорту «Хитроу» (Великобритания) в ночь на 21 марта ввели запрет на полеты из-за сильного пожара, который вспыхнул на электроподстанции. Воздушная гавань не будет работать до конца суток.

Об этом сообщает Sky News.

В Лондонской пожарной бригаде рассказали, что в ликвидации огненного ЧП на электроподстанции на Нестлс-авеню в Хейс участвуют 70 пожарных, и задействовано 10 пожарных машин.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что загорелся трансформатор на подстанции, но они пока не знают, как начался пожар.

По словам помощника комиссара Пэта Гоулборна, пожарные «работают в сложных условиях, чтобы как можно скорее взять огонь под контроль».

«Пожар вызвал отключение электроэнергии, что повлияло на большое количество домов и местных предприятий, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы минимизировать сбои», - рассказал он.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

Также отмечается, что пожарные проводят эвакуационные мероприятия среди жителей домов, которые расположены близко к месту пожара (уже было эвакуировано около 150 человек). Также было установлено 200-метровое оцепление для безопасности граждан.

⚠️ Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is “unknown,” but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 21, 2025

Пожар вызвал перебои с электроснабжением в этом районе.

Как рассказал представитель аэропорта «Хитроу», инцидент существенно повлиял на электропитание в аэропорту, произошли отключения света. Вследствие этого, и «для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег, у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года».

«Мы ожидаем значительных сбоев в ближайшие дни, и пассажиры не должны путешествовать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока аэропорт не откроется», - добавили представители «Хитроу».

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2025

По данным сайта по отслеживанию полетов Flightradar24, по меньшей мере 120 рейсов, которые уже находятся в воздухе и направляются в «Хитроу», придется отклонить.

Добавим, кроме проблем в Хитроу, компания SSEN заявила, что около 16 тысяч домов обесточены в некоторых районах вокруг аэропорта на западе Лондона.

Напомним, аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport) считается крупнейшим международным аэропортом Великобритании и Европы по количеству ежегодно перевезенных пассажиров - 75,7 млн (данные за 2016 год).

Напомним, нынешний случай отмены авиарейсов в Британии из-за пожара - не первый. Так, например, в 2018 году из-за огненного ЧП около одного из терминалов аэропорта Станстед отменили почти 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet.

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