закрыть
21 марта 2025, пятница, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейший аэропорт Британии закрыли из-за сильного пожара

1
  • 21.03.2025, 9:31
  • 1,998
Крупнейший аэропорт Британии закрыли из-за сильного пожара

Воздушная гавань не будет работать до конца суток.

В Лондонском аэропорту «Хитроу» (Великобритания) в ночь на 21 марта ввели запрет на полеты из-за сильного пожара, который вспыхнул на электроподстанции. Воздушная гавань не будет работать до конца суток.

Об этом сообщает Sky News.

В Лондонской пожарной бригаде рассказали, что в ликвидации огненного ЧП на электроподстанции на Нестлс-авеню в Хейс участвуют 70 пожарных, и задействовано 10 пожарных машин.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что загорелся трансформатор на подстанции, но они пока не знают, как начался пожар.

По словам помощника комиссара Пэта Гоулборна, пожарные «работают в сложных условиях, чтобы как можно скорее взять огонь под контроль».

«Пожар вызвал отключение электроэнергии, что повлияло на большое количество домов и местных предприятий, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы минимизировать сбои», - рассказал он.

Также отмечается, что пожарные проводят эвакуационные мероприятия среди жителей домов, которые расположены близко к месту пожара (уже было эвакуировано около 150 человек). Также было установлено 200-метровое оцепление для безопасности граждан.

Пожар вызвал перебои с электроснабжением в этом районе.

Как рассказал представитель аэропорта «Хитроу», инцидент существенно повлиял на электропитание в аэропорту, произошли отключения света. Вследствие этого, и «для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег, у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года».

«Мы ожидаем значительных сбоев в ближайшие дни, и пассажиры не должны путешествовать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока аэропорт не откроется», - добавили представители «Хитроу».

По данным сайта по отслеживанию полетов Flightradar24, по меньшей мере 120 рейсов, которые уже находятся в воздухе и направляются в «Хитроу», придется отклонить.

Добавим, кроме проблем в Хитроу, компания SSEN заявила, что около 16 тысяч домов обесточены в некоторых районах вокруг аэропорта на западе Лондона.

Напомним, аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport) считается крупнейшим международным аэропортом Великобритании и Европы по количеству ежегодно перевезенных пассажиров - 75,7 млн (данные за 2016 год).

Напомним, нынешний случай отмены авиарейсов в Британии из-за пожара - не первый. Так, например, в 2018 году из-за огненного ЧП около одного из терминалов аэропорта Станстед отменили почти 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров