FT: США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым

FT: США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым7
- 21.03.2025, 9:48
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Договор может быть расширен.
Администрация президента США Дональда Трампа хочет подкорректировать условия соглашения с официальным Киевом относительно доступа американской стороны к украинским полезным ископаемым. Вашингтон планирует ужесточить экономические требования.
Об этом сообщает Financial Times.
Западное издание пишет, что о соответствующих планах американской стороны рассказали двое украинских чиновников на условии анонимности.
Отмечается, что администрация Трампа сейчас ищет новых условий для доступа Штатов к важнейшим полезным ископаемым и «энергетическим активам» в Украине.
Речь идет, в частности, к включению в расширенное соглашение также атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупантов.
Таким образом, по данным FT, официальный Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву на фоне настаиваний на заключении мирного соглашения с Россией.