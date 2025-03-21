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FT: США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым

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  • 21.03.2025, 9:48
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FT: США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым

Договор может быть расширен.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет подкорректировать условия соглашения с официальным Киевом относительно доступа американской стороны к украинским полезным ископаемым. Вашингтон планирует ужесточить экономические требования.

Об этом сообщает Financial Times.

Западное издание пишет, что о соответствующих планах американской стороны рассказали двое украинских чиновников на условии анонимности.

Отмечается, что администрация Трампа сейчас ищет новых условий для доступа Штатов к важнейшим полезным ископаемым и «энергетическим активам» в Украине.

Речь идет, в частности, к включению в расширенное соглашение также атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупантов.

Таким образом, по данным FT, официальный Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву на фоне настаиваний на заключении мирного соглашения с Россией.

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