Белорус отсудил компенсацию за порочащую характеристику с прежнего места работы

Белорус отсудил компенсацию за порочащую характеристику с прежнего места работы3
- 21.03.2025, 9:57
- 2,546
Минчанин работал в компании, но был уволен во время болезни.
Житель Минска через суд добился признания несоответствующими действительности сведений, указанных в характеристике, которую предоставил его бывший работодатель. Суд обязал компанию изменить документ и выплатить истцу компенсацию морального вреда. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.
Истец работал в компании, но был уволен во время болезни. Позже он через суд добился восстановления на работе, однако вскоре снова столкнулся с проблемами. После возвращения его направили на внеочередную медицинскую комиссию, где, как он утверждал, указали несуществующие вредные факторы труда.
Позже мужчина попытался устроиться на другое предприятие, которое запросило характеристику с прежнего места работы. Ответ от бывшего работодателя пришел спустя почти три недели и содержал сведения, которые, по мнению истца, порочили его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, его охарактеризовали как «неисполнительного работника».
Мужчина уверен, что характеристика была написана не для объективной оценки его профессиональных качеств, а из желания отомстить за «проигранный» суд.
В связи с этим он обратился в суд, требуя признать сведения недостоверными, обязать компанию исправить характеристику и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
Суд частично удовлетворил иск. Некоторые сведения из характеристики признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Суд обязал фирму изменить характеристику, исключив из нее эти сведения, а также постановил взыскать с компании и ее директора в солидарном порядке компенсацию морального вреда в размере 700 рублей.