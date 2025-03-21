Белорус отсудил компенсацию за порочащую характеристику с прежнего места работы 3 21.03.2025, 9:57

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Минчанин работал в компании, но был уволен во время болезни.

Житель Минска через суд добился признания несоответствующими действительности сведений, указанных в характеристике, которую предоставил его бывший работодатель. Суд обязал компанию изменить документ и выплатить истцу компенсацию морального вреда. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Истец работал в компании, но был уволен во время болезни. Позже он через суд добился восстановления на работе, однако вскоре снова столкнулся с проблемами. После возвращения его направили на внеочередную медицинскую комиссию, где, как он утверждал, указали несуществующие вредные факторы труда.

Позже мужчина попытался устроиться на другое предприятие, которое запросило характеристику с прежнего места работы. Ответ от бывшего работодателя пришел спустя почти три недели и содержал сведения, которые, по мнению истца, порочили его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, его охарактеризовали как «неисполнительного работника».

Мужчина уверен, что характеристика была написана не для объективной оценки его профессиональных качеств, а из желания отомстить за «проигранный» суд.

В связи с этим он обратился в суд, требуя признать сведения недостоверными, обязать компанию исправить характеристику и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Суд частично удовлетворил иск. Некоторые сведения из характеристики признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Суд обязал фирму изменить характеристику, исключив из нее эти сведения, а также постановил взыскать с компании и ее директора в солидарном порядке компенсацию морального вреда в размере 700 рублей.

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