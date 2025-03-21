Дроны атаковали военный аэродром в Волгоградской области РФ 1 21.03.2025, 10:02

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Местные жители сообщили о взрывах.

Беспилотники в ночь на 21 марта атаковали Калачевский район Волгоградской области. Местные власти сообщают, что пострадавших нет, а обломки дронов повредили только одно частное землевладение. Однако в этом районе находится военный аэродром «Мариновка» и местные жители пишут о пожаре. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Военный аэродром «Мариновка» в Калачевском районе уже был атакован в августе прошлого года, он тогда загорелся. В сегодняшних сообщениях властей аэродром не упоминается.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что «была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области».

«Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет», — добавил губернатор.

Минобороны РФ отчиталось о 34 беспилотниках, перехваченных над Волгоградской областью, но без подробностей.

В то же время очевидцы сообщают о семи взрывах в поселке Октябрьский и в районе военного аэродрома .

«Очевидцы рассказали, что было слышно не менее 7 взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах», — сообщает российский Telegram-канал SHOT.

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