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Путинист Петросян опозорился образом «продвинутого деда»

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  • 21.03.2025, 10:14
  • 4,562
Путинист Петросян опозорился образом «продвинутого деда»
Евгений Петросян

Российский артист готовит новое «шоу».

Артист-путинист Евгений Петросян в свои 79 лет вынужден продолжать ездить по гастролям и концертам по всей РФ, пишет «Главред».

В Instagram он заявил, что подготовил для своего шоу новые сценки, в частности нечто под названием «Продвинутый дед», где он планирует зачитать рэп.

К описанию нового номера артист добавил и сценический костюм, в котором он планирует его представлять - парик с дредами, цветастая повязка на голову, рукава, которые имитируют татуировки, кофта, шорты, высокие носки с котиками и яркие ботинки.

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