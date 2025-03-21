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Россия запустила по Одессе три группы «Шахедов» во время визита президента Чехии

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  • 21.03.2025, 10:39
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Россия запустила по Одессе три группы «Шахедов» во время визита президента Чехии
Фото: facebook.com/oleksyikuleba

Политик встретился с украинскими чиновниками в момент атаки.

Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу. Во время его встречи с украинскими чиновниками Россия атаковала город беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

«Встретились (с президентом Чехии, - ред.) в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи Российская Федерация запустила три группы «Шахедов» на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины», - написал Кулеба.

Фото: facebook.com/oleksyikuleba
Фото: facebook.com/oleksyikuleba
Фото: facebook.com/oleksyikuleba
Фото: facebook.com/oleksyikuleba

По его словам, во время встречи с Павелом были затронуты вопросы:

морская безопасность и вызовы разминирования территорий;

восстановления Украины и развития наших общин.

Кулеба добавил, что президент Чехии был приглашен на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме этим летом.

«Также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов», - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины.

Обстрел Одессы

Вечером 20 марта российские террористы атаковали дронами Одессу и район, в результате чего в городе были отключения света и вспыхнули пожары. Через некоторое время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о первых пострадавших, среди которых есть несовершеннолетняя девушка.

В результате обстрела в городе повреждена инфраструктура, в частности многоэтажка, торговый центр и магазины.

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