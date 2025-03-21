Макрон предложил альтернативу европейским войскам в Украине 21.03.2025, 10:48

Президент Франции изучает различные сценарии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под руководством ООН для предотвращения нового нападения РФ на Украину в случае возможного мирного соглашения. Это рассматривается как альтернатива введению европейских войск, пишет The Telegraph.

Макрон изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину. Разработка этого плана ведется совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, президент Франции рассматривает возможность создания миротворческой миссии под руководством ООН, целью которой станет защита будущих мирных договоренностей. Макрон и Стармер инициируют формирование «коалиции желающих» среди стран НАТО и ЕС, чтобы создать миротворческие силы при поддержке гарантий безопасности со стороны США.

Также сообщается, что Макрон поднял вопрос о возможной миротворческой миссии ООН во время саммита Европейского совета, где этот вопрос обсуждали с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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