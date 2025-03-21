На рынке недвижимости в Минске возникла нехватка определенных квартир 21.03.2025, 10:52

Эксперты раскрыли детали.

Минский рынок недвижимости неожиданно встряхнуло — квартиры исчезают, а цены растут. «Однушки» уходят с рынка быстрее, чем появляются, а рост ставок по кредитам только подогревает ситуацию, пишет «Зеркало».

Предложения сократились, а цены подросли

Февраль на рынке недвижимости Минска выдался жарким. Никто не ждал резких перемен, но рынок взбудоражило сразу несколько факторов: падение курса доллара, рост ставок по кредитам и неожиданный всплеск спроса.

В итоге предложение на «вторичке» сократилось, цены подросли, а покупатели массово бросились закрывать сделки, пока условия еще позволяют, отмечал заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев.

В марте тенденция продолжилась, самыми востребованными были двухкомнатные квартиры, однако наиболее острой оказалась ситуация с однокомнатными на вторичном рынке.

«Однушек» становится мало

В марте количество предложений на вторичном рынке уменьшилось. Особенно ощутимо исчезают однокомнатные квартиры, потому что люди буквально раскупают такие варианты.

Также высокий спрос на двухкомнатные. Дело в том, что люди понимают, что разница в цене между «однушкой» и «двушкой» не так велика, а пользы от второго варианта больше.

Спрос на жилье в целом остается высоким, например, в феврале в Минске заключили более 1500 сделок купли-продажи — на 30% больше, чем в январе. Эксперты объясняют это снижением курса доллара, которое сделало квартиры доступнее в белорусских рублях, и опасениями покупателей перед ростом процентных ставок по кредитам. Многие решили, что сейчас последний шанс взять жилье на относительно выгодных условиях. Что касается спроса на «однушки», то в первую очередь они (и реже «двушки») требуют меньших вложений с возможностью докредитоваться.

Вряд ли пока еще можно говорить о дефиците однокомнатных квартир, однако постепенно ситуация движется в эту сторону. С начала марта на вторичном рынке в Минске выставили на продажу около 6700 квартир. Признаки дефицита жилья, если порог опускается ниже 7 тысяч за месяц. По факту показатель стал меньше этой отметки, но пока ушел недалеко от нее.

С другой стороны, ставки по жилищным кредитам продолжают расти. Многие банки ужесточают условия, опасаясь роста кредитной нагрузки населения. Это привело к появлению так называемого «авансового спроса» — люди, которые планировали покупку позже, предпочли действовать уже сейчас. Но этот искусственный подъем спроса может сыграть злую шутку: в будущем число покупателей может резко сократиться.

Чего ждать на рынке жилья в столице

Если доллар останется на низком уровне, а ставки по кредитам продолжат расти, покупательная активность может снизиться. Однако даже несмотря на повышение ставок на кредиты, цены на квартиры в Минске не рухнут мгновенно, считает эксперт в сфере недвижимости Наталья Литовская, пишет Dev.by

По ее словам, сначала продавцы будут отрицать реальность: «Спрос упал, и у людей не хватает денег», затем через депрессию придут к принятию действительности.

«Именно тогда и можно ожидать снижения цен. Я думаю, что этот процесс займет от двух до шести месяцев. Кто-то поймет это позже, но тогда будет поздно — поезд уйдет, — считает экспертка. — Цены на вторичное жилье будут снижаться не быстро. Если вводные данные останутся прежними — стабильные доходы и курс доллара, то к лету цены в реальных сделках снизятся на 5−8%».

По мнению Натальи Литовской, «если ситуация ухудшится — вторичное жилье перестанут кредитовать, а доллар вырастет до 3,5 рублей, то снижение может составить 10−12% к концу года».

Экспертка прогнозирует, что «дефицит «однушек» — это временное явление». «Для многих и такие квартиры уже становятся неподъемными», — отмечает она.

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