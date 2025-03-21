Путинские пунктики Сергей Шелин, The Moscow Times

21.03.2025, 10:55

Переговоры о мире не означают, что мир близок.

Аппетиты Путина не изменились за три года войны. Украина теперь согласна с физической потерей территорий, – но агрессору этого мало. При таком различии в целях, да еще с таким сомнительным посредником, как президент США Дональд Трамп, урегулирование не обещает быть ни быстрым, ни прочным.

Не будем преувеличивать воздействие Дональда Трампа на ход российско-украинской борьбы. Перспективы если не мира, то хотя бы перемирия зависят не от красноречия посредника, а от готовности сторон прекратить войну.

Любые мирные переговоры приводят к чему-то вразумительному, только если участники заранее решили договориться и знают, как это сделать. Не говоря о том, что на нынешней стадии российско-украинской войны Америка, руководимая президентом-путинферштеером, — только одна из вовлеченных сторон и в настоящий момент даже не главная. Поэтому посмотрим сначала, как менялись в ходе войны цели основных участников борьбы.

Сильный вождь и слабые подданные

Три года назад Путин начал вторжение, имея три задачи: свергнуть правивший в Украине режим, аннексировать как можно больше украинских областей, а оставшуюся часть этой страны превратить в вассала — разоруженного, русифицируемого и изолированного от Запада.

Эта кампания (по первоначальному замыслу краткосрочная) виделась Путину как первый этап великого отбрасывания НАТО на Запад. Ультиматум, предъявленный этой организации за два месяца до нападения на Украину, предписывал ей отступить к старой ее границе с советской империей. Украина воспринималась российским автократом как передовой отряд альянса всех персональных его врагов, возглавляемых тогдашней Америкой.

Конечной целью войны было смирить их всех, а не один только Киев.

Война с Украиной пошла не так, как он наметил, но Путин все эти три года раз за разом подтверждал первоначальные ее задачи, почти их не корректируя. И ни разу не дал понять, что снял с повестки второй, антинатовский, этап своего стратегического плана.

Российские верхи и низы все эти три года проявляли полное послушание. Они не просили этой войны, но когда она началась, мигом к ней приспособились и нашли в ней высокий державный смысл. В большинстве они не заходили так далеко, как Путин: не стремились сражаться со всем объединенным Западом и не очень рвались завоевывать Украину целиком.

Вдобавок с середины 2024-го возникли новые факторы давления на режим.

Во-первых, российская экономика начала барахлить. Как это обычно и бывает в воюющей стране, вверх пошла инфляция. Уровень жизни народонаселения начал снижаться. Управляющие экономикой технократы все плаксивее жаловались на дисбалансы.

Во-вторых, общая усталость подданных от войны конвертировалась в широко распространившееся желание как-нибудь ее закончить. Сочетая, так сказать, победоносность с благоразумием. То есть: отхватить завоеванные земли, успокоиться и на что-то большее пока не претендовать.

Путин не мог не знать об этих чаяниях. Но нет ни одного доказательства, что он созрел для того, чтобы им уступить. Разве что перестал требовать русификации в неаннексированных областях Украины. Но во всем прочем безо всяких смягчений стоял на своем. И дождался. Смягчился не он, а американский враг.

Путинские пунктики

С появлением президента Трампа, Путин сделал вывод, что вторая фаза его плана уже наполовину выполнена. Соединенные Штаты пришли к нему с повинной головой и перестали быть для него личной угрозой номер один. Что делать с Европой, правитель РФ пока не решил, но, видимо, ждет отступления и от нее.

В этих новых выигрышных обстоятельствах у него просто нет причин сокращать свои «украинские» аппетиты.

Поэтому 18 марта в разговоре с Трампом российский автократ их подтвердил по всем пунктам. Российское коммюнике после этой беседы было, в отличие от пустого американского, вполне вразумительным.

Путин потребовал ликвидации военного потенциала Украины («полного прекращения иностранной военной помощи… остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения Вооруженных сил Украины»), а также смены в ней власти (чтобы не было «рисков, связанных с недоговороспособностью киевского режима»).

А третий свой пункт, об аннексиях, правитель на следующий день обнародовал через придворного журналиста: «Речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия… не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. Но и эта точка может сдвинуться…»

Как видим, требования Путина сейчас те же, что и 24 февраля 2022-го. Сравним их с сегодняшними требованиями Украины.

Одна цель не достигнута, другая — неотменяема

Через два месяца после начала вторжения украинские власти отклонили так называемые стамбульские соглашения, составленные на основе вышеупомянутых требований Путина.

Целями войны с тех пор стали слияние Украины с Западом и изгнание России со всех украинских территорий, занятых ею с 2014-го, включая Крым. Или, в качестве минимальной задачи, возвращение к разделительным линиям на 24 февраля 2022-го. Это план опирался на преувеличенные представления о западной помощи, а также на веру в значимость международной легитимности довоенных украинских границ.

В реальности непризнание другими странами российских аннексий и оккупаций означало лишь то, что в случае, если украинцы собственными силами выйдут на свои старые границы, мировая общественность не станет оспаривать этот факт. Но фактические границы Украины и России предстояло определить солдатам на фронтах, а не генеральным ассамблеям ООН и не говорунам за «столами переговоров».

После неудачи украинского контрнаступления летом 2023-го надежда на возвращение к старым разделительным линиям отпала. Рано или поздно властям Украины предстояло это признать и согласиться на перемирие по линиям фронтов.

В прошлом году западные друзья Украины уже постоянно намекали, что закончить войну можно только таким способом. Трамп не был первооткрывателем этой неизбежной уже идеи. Но он придал ей вид единоспасающего рецепта и отстранился от другой и более важной цели этой войны — интеграции Украины с Западом и защиты ее от российского диктата.

Не дать ничего и взять все

Кровавой войны легко было избежать, согласись Украина на роль путинского сателлита, второй Беларуси. Если эта война имеет смысл, то именно как война за независимость, за право национального выбора.

Отсюда и граница уступок любого украинского национального режима, кто бы ни был его главой. На фактическую потерю территорий Киеву согласиться придется. Придется, видимо, и официально отказаться от их возвращения военным путем в будущем. Но нельзя отказаться ни от права иметь любую армию, ни от военной и экономической интеграции с Западом. Нежелательно и отказываться от юридических прав на потерянные земли. Зачем легализовывать силовой отъем?

Таков предел уступок, на которые может пойти украинское национальное государство, не теряя себя. Сравним это с требованиями Путина и согласимся, что цели сторон на сегодня несовместимы.

Украина готова признать реалии войны, а путинская РФ — нет. Путин, как и три года назад, хочет ничего не уступить и получить все.

Посредническая жестикуляция Трампа не принесла видимых глазу сдвигов в аппетитах его российского приятеля. Предел достижений — обоюдный отказ от ударов по энергосистемам, который, по большому счету, выгодней России, у которой что ни неделя полыхают НПЗ и емкости с топливом, чем Украине, у которой процентов 80 довоенной энергетической инфраструктуры уже уничтожено, а новая упрятана максимально безопасно.

Шаги к перемирию могут быть сделаны только Путиным, и объективных соображений в пользу прекращения войны у его режима сейчас больше, чем доводов в пользу ее продолжения.

Российские оголтелые и суперагрессивные будут против. Но они не организованы, и в случае чего их легко усмирить. Да и не так их много. А укрепление рубля, рост акций и спад инфляции, происходящие сейчас вопреки экономической логике, говорят о том, с каким энтузиазмом народное хозяйство и большинство граждан РФ откликаются даже и на смутные перспективы прекращения войны.

***

Но автократом движут не объективные соображения, а личная одержимость, расчет на управляемость Трампа и вера в то, что на ближайшие месяцы у него достаточно ресурсов и людей, чтобы продолжать войну. Чтобы мирные переговоры приблизили мир, Путин должен сделать то, чего за время войны еще не делал ни разу, — изменить свои цели.

Сергей Шелин, The Moscow Times

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